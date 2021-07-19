Франция

Французский клуб оформил подписание шестого новичка в летнее трансферное окно.

Марсель на своем официальном сайте объявил о подписании вратаря Ромы Пау Лопеса.

26-летний испанец перебрался в новый клуб на правах арендного соглашения до конца сезона.

Помимо этого, у "бело-синих" будет возможность выкупить контракт футболиста на постоянной основе летом 2022 года.

В прошлом сезоне Пау Лопес провел за Рому 34 поединка, в которых он пропустил 38 мячей. Также испанец 9 матчей сыграл "на ноль".