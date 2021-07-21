Футболист продолжит карьеру во Франции.
Джастин Клюйверт, Getty Images
21 июля 2021, 00:26
Французская Ницца на своем официальном сайте сообщила о подписании форварда Ромы Джастина Клюйверта.
Речь идет об аренде футболиста до окончания сезона 2021/22 с правом выкупа. Сумма выкупа не разглашается.
Минувший сезон 22-летний нидерландец провел также в аренде в РБ Лейпциге. В 27 матчах во всех турнирах за клуб он забил четыре мяча.
Напомним, футболист переходил в стан "волков" в 2018 году из амстердамского Аякса, но так и не сумел закрепиться в Серии А.
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