Франция

Цветовая палитра получилась достаточно необычной.

Вице-чемпион Франции, Пари Сен-Жермен, объявил о старте продаж нового выездного комплекта своей игровой экипировки, в котором команда будет выступать в сезоне-2021/22.

Как заявляют дизайнеры, отдельные элементы формы — логотип и центральная полоса — были сделаны с отсылкой к постмодернистской архитектуре начала 1970-х годов.

В соответствии с программой технического спонсора команды, Nike Move to Zero, выездная рубашка клуба, ключевой элемент коллекции Performance, сделана из 100% переработанного полиэстера, большая часть которого производится из пластиковых бутылок.

Преимущественно белая выездная футболка ПСЖ дополнена асимметричной полосой черного и розового ("арктик панч") цветов спереди, вдохновленной классической полосой дизайнера Даниэля Хехтера, ранее встречающейся на домашней форме клуба.

Манжеты рукавов продолжают асимметричный дизайн: они розовые справа и черные слева.

Шорты выездной формы ПСЖ выполнены также в белом цвете с черными логотипами клуба и технического спонсора.

Особенного внимания стоит также и тренировочный комплект, в котором парижане будут выходить на предматчевые разминки перед своими гостевыми поединками.

Футболки выполнены в темных тонах, и при этом украшены стилизованными под лилии комбинациями цифр, которые являются индексами исторического района столицы Франции Иль-де-Франс.