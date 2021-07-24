Франция

Новые инвесторы привнесли изменения в брендинг команды.

Прошлый сезон для французского Бордо оказался достаточно тяжелым сразу по нескольким аспектам. Клубу с трудом удавалось достигать необходимых результатов, по итогу чего он всего на пять очков оторвался от зоны вылета, расположившись на 12-й строчке Лиги 1.

Однако главная проблема жирондинской команды заключалась в финансовом аспекте — организация оказалась на гране банкротства, поэтому была вынуждена привлекать новых инвесторов.

Люксембургский бизнесмен Жерар Лопес в итоге вызвался спасать клуб, выкупив контрольный пакет его акций, и уже первым своим действием порадовал фанатов команды.

"Мы собираемся вернуться не к старому логотипу, а к истинному логотипу Бордо", — заявил на дебютной пресс-конференции новоиспеченный функционер Бордо, указав тем самым на возвращение логотипа, под которым клуб выступал с 2002 по 2020-й год.

Таким образом, обновленный дизайн эмблемы представителя чемпионата Франции просуществовал всего один сезон.