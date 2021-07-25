Франция

Наставник подвел итог очередному контрольному поединку.

Французский Пари Сен-Жермен продлил свою беспроигрышную серию на летних подготовительных сборах до четырех поединков кряду, накануне обыграв соотечественников из Орлеана (1:0). Единственный гол в матче на 62-й минуте забил один из "летних" новичков команды — полузащитник Ашраф Хакими.

По завершении поединка, главный тренер "красно-синих" Маурисио Почеттино поделился впечатлениями относительно игры его команды в данном поединке.

"Я думаю, что самое важное за это время — это выстроить базу для команды и, конечно же, работать над физическим состоянием, которое в нашем случае улучшается с каждым днем.

Мы постепенно должны помещать себя в режим полноценных соревнований. Однако, поскольку нам приходится много работать на тренировках, то во время игры команда может выглядеть не всегда достаточно свежей. Тем не менее, задачи играть в красивый футбол с нас никто не снимал.

Я очень доволен самоотдачей и работоспособностью игроков. Я считаю, что всегда важно побеждать, но в товарищеских матчах это далеко не главная цель. Я очень доволен тем, как мы развиваемся от самого начала предсезонки", — высказался специалист.

Аргентинский наставник также не забыл упомянуть о забитом мяче Хакими: "Первый гол Хакими? Главное, чтобы Ашраф чувствовал свою значимость для этого клуба. Он приехал не так давно, поэтому ему еще предстоит долгий процесс налаживания контакта со всеми игроками в клубе. Мы поможем ему набрать физическую форму, но сделать себя действительно счастливым в ПСЖ сможет только он сам".

Следующий товарищеский матч ПСЖ состоится уже 27 июля. Соперник — андалузская Севилья, в игре против которой ожидается появление Серхио Рамоса, пропустившего отчетную игру из-за недостаточного уровня формы.