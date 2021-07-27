Дебют испанца за парижский клуб откладывается.
Серхио Рамос, ПСЖ
27 июля 2021, 19:50
В матче за Суперкубок Франции ПСЖ, как победитель Кубка страны, сыграет против Лилля — триумфатора в чемпионате.
Новичок французского ПСЖ Серхио Рамос не сможет сыграть в данном поединке. Испанец получил травму икроножных мышц левой ноги.
Травму он получил в конце прошлой неделе на тренировке парижан. Восстановление займет приблизительно одну неделю.
Отметим, что матч ПСЖ — Лилль состоится в воскресенье, первого августа. Начало матча — в 21:00 по киевскому времени.
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