Франция

Дебют испанца за парижский клуб откладывается.

В матче за Суперкубок Франции ПСЖ, как победитель Кубка страны, сыграет против Лилля — триумфатора в чемпионате.

Новичок французского ПСЖ Серхио Рамос не сможет сыграть в данном поединке. Испанец получил травму икроножных мышц левой ноги.

Травму он получил в конце прошлой неделе на тренировке парижан. Восстановление займет приблизительно одну неделю.

Отметим, что матч ПСЖ — Лилль состоится в воскресенье, первого августа. Начало матча — в 21:00 по киевскому времени.

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