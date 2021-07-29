Франция

Нападающие ПСЖ обменялись колкими выступлениями относительно своего будущего.

Пока в самом разгаре находится процесс подготовки команд ко старту французского первенства, нападающие Пари Сен-Жермен Неймар и Килиан Мбаппе приняли участие в интервью ресурсу Paris United, организованному по случаю приближающегося десятилетия клубного журнала PSG Magazine.

Футболистов попросили рассказать о своих спортивных планах на ближайшее будущее, напрямую связанных с успехами "красно-синих", после чего они начали меряться друг с другом амбициями.

На реплику Мбаппе: "Моей самой большой мечтой было бы выиграть Лигу чемпионов в составе ПСЖ — это было бы что-то грандиозное", Неймар расширил границы потенциальных достижений до уровня национальных сборных: "Моя самая большая мечта с ПСЖ — выиграть Лигу чемпионов, а с Бразилией — выиграть чемпионат мира. А для тебя, Килиан, это только победа в Лиге чемпионов, верно?".

Затем, когда в ответ бразилец услышал вопрос: "Почему бы не еще один чемпионат мира?", то уже, не скрывая эмоций, парировал: "Нет, следующий чемпионат мира для меня и Бразилии. Спрошу тогда еще раз. Какова твоя следующая большая мечта после победы на чемпионате мира?".

"Моя самая большая мечта — выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ. Это было бы фантастически. Но выиграть еще один чемпионат мира тоже было бы очень хорошо", — подытожил Мбаппе, после чего оба игрока рассмеялись.

Напомним, что Неймар уже успешно продлил контракт с вице-чемпионами Франции, а вот относительно Мбаппе переговоры так и не сдвинулись с мертвой точки, в то время как срок действия его соглашения с клубом подходит к концу уже следующим летом.