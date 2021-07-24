Франция

Футболист, похоже, настроен на уход из парижского клуба.

Вокруг лидера сборной Франции и ПСЖ Килиана Мбаппе ходят множество слухов. Журналисты "сватают" футболиста в Реал и сообщают, что Килиан не продлит контракт с парижанами.

Похоже, эти слухи не беспочвенны. Как сообщает Marca, у Мбаппе и главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино состоялся разговор, в ходе которого игрок уведомил наставника, что не собирается ставить подпись под новым контрактом.

Мбаппе не хотел бы конфликтовать с тренерским штабом и руководством, но он твердо решил, что не видит себя в футболке клуба в следующем сезоне.

Килиан чувствует поддержку со стороны аргентинского наставника и ценит ее. Почеттино, в свою очередь, принял позицию француза и, похоже, будет строить команду вокруг других лидеров.

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