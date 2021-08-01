Молодой форвард продолжит карьеру во Франции.
Майрон Боаду, Getty Images
01 августа 2021, 01:37
Нападающий АЗ Алкмаар Майрон Боаду в летнее трансферное окно сменит клубную прописку и станет игроком Монако.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны подписали все необходимые документы для завершения трансфера 20-летнего нидерландца.
Футболист подпишет с Монако контракт до лета 2026 года. Финансовые детали сделки не сообщаются.
В прошлом сезоне Майрон Боаду провел за АЗ Алкмаар 31 матч в рамках Эредивизи, в которых забил 15 голов и отдал 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.
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