Франция

Футболист оказался не нужен парижанам.

Вратарь ПСЖ и сборной Польши Марчин Булка перешел в Ниццу. Об этом сообщил официальный сайт парижан.

Речь идет об аренде 21-летнего стража ворот. Ницца получит право выкупа после истечения арендного соглашения.

Отметим, Булка перешел в ПСЖ из Челси в 2019 году. С тех пор он сыграл две игры за парижан и отдавался в аренду в Картахену и Шатору.

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