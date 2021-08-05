Футболист оказался не нужен парижанам.
Марчин Булка, ФК Ницца
05 августа 2021, 19:50
Вратарь ПСЖ и сборной Польши Марчин Булка перешел в Ниццу. Об этом сообщил официальный сайт парижан.
Речь идет об аренде 21-летнего стража ворот. Ницца получит право выкупа после истечения арендного соглашения.
Отметим, Булка перешел в ПСЖ из Челси в 2019 году. С тех пор он сыграл две игры за парижан и отдавался в аренду в Картахену и Шатору.
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