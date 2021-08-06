Франция

Манчестер Сити, в свою очередь, по-прежнему сохраняет молчание.

Накануне Барселона объявила о том, что ее многолетний лидер Лионель Месси больше не будет выступать за каталонский клуб и перейдет в другую команду на правах свободного агента.

Как и ожидалось, одним из главных претендентов на подписание звездного аргентинца станет Пари Сен-Жермен, и, по информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, парижане "продвигаются" в вопросе оформления этого громкого трансфера.

Отмечается, что ПСЖ еще со вчерашнего дня пытается заполучить в свой состав Месси, при этом, учитывая продолжающееся молчание со стороны Манчестер Сити, руководство парижского гранда на данный момент уверенно чувствует себя в переговорах.

Также источник утверждает, что в процессе подписания Лионеля Месси участвует форвард Неймар, который ранее выступал с аргентинцем за Барселону.

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