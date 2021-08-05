Испания

Аргентинский форвард вынужден искать себе новую команду.

Барселона на своем официальном сайте объявила о том, что капитан и нападающий "блаугранас" Лионель Месси покинет каталонский клуб.

"Несмотря на достижение соглашения между Барселоной и Лионелем Месси и явное намерение обеих сторон сегодня подписать новый контракт, документ не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги.

В связи с этой ситуацией Месси больше не будет выступать за Барселону. Стороны испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и футболиста исполнить не удастся.

Барселона от всей души благодарит игрока за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни", — сказано в заявлении Барселоны.

Напомним, Месси начал свои шаги в Барселоне в 2000 году и с 2003 года выступал за основную команду. Вместе с каталонским клубом аргентинец 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз Кубок и Суперкубок страны, четыре раза — Лигу чемпионов и три раза Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.