Стало известно, под каким номером аргентинец будет играть в Париже.
Лионель Месси
10 августа 2021, 23:00
Французский ПСЖ представил Лионеля Месси для прессы и фанатов в качестве своего нового игрока.
В Сети уже появились фото и видео аргентинца в футболке парижан. Он будет выступать под 30 номером.
В СМИ сообщается, что Месси подписал контракт на два года с возможностью продления еще на год.
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