Франция

Стало известно, под каким номером аргентинец будет играть в Париже.

Французский ПСЖ представил Лионеля Месси для прессы и фанатов в качестве своего нового игрока.

В Сети уже появились фото и видео аргентинца в футболке парижан. Он будет выступать под 30 номером.

В СМИ сообщается, что Месси подписал контракт на два года с возможностью продления еще на год.

MESSI HAS ARRIVED AT PARC DES PRINCES‼️



#30 👀 pic.twitter.com/HViXr0NlEJ — PointsBet Sportsbook (@PointsBetUSA) August 10, 2021

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