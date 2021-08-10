Французский ПСЖ представил Лионеля Месси для прессы и фанатов в качестве своего нового игрока.

В Сети уже появились фото и видео аргентинца в футболке парижан. Он будет выступать под 30 номером.

В СМИ сообщается, что Месси подписал контракт на два года с возможностью продления еще на год.

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