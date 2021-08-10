Франция

Аргентинец взял себе знаковый номер.

Французский ПСЖ сообщил о подписании двухлетнего контракта с Лионелем Месси с возможностью продления еще на один год.

Пресс-служба клуба опубликовала фото аргентинца в футболке ПСЖ. Он будет выступать под 30 номером.

Отметим, что 30 номер — знаковый для самого Лео. Именно под ним он дебютировал за каталонскую Барселону.

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