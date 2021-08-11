Бразилец высказался о топ-трансферах клуба.
Роналдиньо, Getty images
11 августа 2021, 08:55
Легенда Барселоны и ПСЖ Роналдиньо прокомментировал переход Лионеля Месси в парижский клуб и другие топ-трансферы.
"Я был очень рад выступать за эти два клуба. Теперь я рад видеть своего товарища в футболке одного из них. Желаю Лео познать моменты радости.
Я также очень рад, что в команду пришел Серхио Рамос. Суперкоманда. Чувствую запах чемпионов", — написал в своем Instagram-аккаунте Роналдиньо.
Напомним, Месси подписал двухлетний контракт с парижанами с возможностью продления еще на год.
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