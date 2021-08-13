"Монегаски" потерпели минимальное поражение.
Лорьян - Монако, getty images
13 августа 2021, 23:54
Монако в рамках поединка второго тура чемпионата Франции принимал на своем поле Лорьяно и потерпел поражение.
Единственный гол в матче забил Моффи с пенальти на исходе получаса игрового времени.
Отметим, что уже среди следующей недели Шахтер сыграет с Монако в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Лорьян — Монако 1:0
Гол: Моффи, 31
Лорьян: Нарди — Игор Силва, Морель, Лапорт, Мендес — Ле Гофф, Лемуан (Бурлес, 85), Монкондюи (Ле Фе, 68), Абержель — Моффи (Грбич, 84), Лорьянте (Амель, 84).
Монако: Нюбель — Сидибе, Дисаси, Павлович, Якобс (Кайо Энрике, 57) — Желсон Мартинш (Фабрегас, 68), Тчуамени, Жан Лукас (Головин, 57), Диоп (Диатта, 68) — Фолланд, Боаду (Бен-Йеддер, 57).