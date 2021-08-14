Франция

Судьба французского форварда остается неизвестной.

Приход Лионеля Месси в стан французского Пари Сен-Жермен в качестве свободного агента спровоцировал необходимость для "красно-синих" совершить несколько исходящих трансферов ради урегулирования суммарных выплат по заработным платам своих футболистов.

При этом, парижский клуб точено не стал размещать в списке претендентов на возможный уход нападающего Килиана Мбаппе. Однако, именно он является главной целью для приобретения со стороны мадридского Реала, поэтому уже в ближайшее время "сливочные" совершат свою фактически первую в текущее трансферное окно попытку договориться с французским коллектив относительно суммы отступных.

Президент "бланкос", Флорентино Перес, мечтает заключить соглашение с футболистом до 2027-го года, но при этом руководство текущего клуба Мбаппе уже неоднократно заявляло о желании продлить с ним соглашение.

Стоит отметить, что именно отсутствие гибкости при формировании зарплатной ведомости может стать причиной того, что ПСЖ не удастся предложить Килиану больший уровень выплат, чем уже имеется в его распоряжении.