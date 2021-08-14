Франция

Английский коллектив и так до этого усиливал исключительно линию обороны.

Английский Бернли в текущее трансферное достаточно скромно вел себя на трансферном рынке, несмотря на то, что по итогам прошлого сезона занял всего 17-ю строчку в турнирной таблице.

Коллектив Шона Дайча сумел пригласить только экс-защитника Сток Сити Натана Коллинса, и при этом совершенно никак не старался усилить свою линию нападения.

Однако, одним из заключительных трансферов "бордовых" под закрытие окна может стать переход еще одного игрока на позицию в обороне, но уже с куда большим акцентом на действиях в передней линии.

Номинальный фланговый защитник французского Лиона Максвел Корне, который также прекрасно себя чувствует по обе стороны фронта атаки, попал в объективы скаутов Бернли, после чего клуб начал первые контакты со французской стороной относительно его возможного перехода.

Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что английский коллектив уже подготовил для футболиста с ивуарийским и французским паспортами контракт до 2026-го года.

Стоит отметить, что трансферная стоимость игрока составляет 12 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, а действующее соглашение игрока с Лионом подходит к концу в 2023-м году.

В прошлом сезоне Корне провел внушительные 39 матчей за свой клуб, забив четыре гола, и отдав шесть голевых передач.