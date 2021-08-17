Франция

Клуб оказался не удовлетворен работой игрока в начале сезона.

Опытный центральный защитник французского Лион Марсело лишь в конце марта 2021-го года подписал новое соглашение сроком на два года со своим клубом, однако уже на старте нового сезона "дети" решили разорвать с ним соглашение уже после двух туров национального первенства.

Триггером к заключению о неподходящей форме 34-летнего исполнителя на старте сезона стал поединок французской Лиги 1 на минувших выходных, в котором Лион без особых шансов уступил Анже (0:3), а один из голов на счету оппонентов оказался именно на счету Марсело.

Примечательно, что в прошлом сезоне, а также в стартовых двух турах нового футбольного года, Марсело являлся беспрекословным игроком основного состава своей команды, и даже сумел забить три гола за минувшую кампанию.

Желающим приобрести игрока до закрытия трансферного окна не придется сильно тратиться в финансовом плане — Transfermarkt оценивает бразильца в 3 млн евро, а желание Лиона поскорее с ним расстаться может уменьшить и эту, и без того небольшую, сумму.