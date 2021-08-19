Итальянский защитник Эмерсон Палмьери продолжит карьеру во Франции на правах аренды.
Эмерсон Палмьери. Фото Getty Images
19 августа 2021, 09:15
Итальянский защитник Челси Эмерсон Палмьери перейдет во французский Лион на правах аренды.
Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, клубы согласовали условия аренды итальянского защитника Эмерсона Палмьери.
По информации источника, футболист сегодня пройдет медосмотр перед трансфером во Францию.
Эмерсон перешел в Челси из Ромы в 2018 году. "Синие" заплатили за защитника 20 миллионов евро. В составе лондонцев футболист провел 71 матч.
Ранее сообщалось, что Бешикташ арендовал Батшуайи у Челси.