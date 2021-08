Челси и Бешикташ окончательно согласовали аренду Миши Батшуайи и турецкий клуб официально объявил об этом на своем сайте.

Арендное соглашение нападающего рассчитано до окончания сезона-2021/22.

🦇 O Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her şey!



Welcome to Beşiktaş @mbatshuayi #BatsmanRises pic.twitter.com/S2xmjizGZb