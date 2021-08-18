Сезон-2021/22 нападающий проведет в турецкой Суперлиге.
Миши Батшуайи, фото ФК Бешикташ
18 августа 2021, 15:46
Челси и Бешикташ окончательно согласовали аренду Миши Батшуайи и турецкий клуб официально объявил об этом на своем сайте.
Арендное соглашение нападающего рассчитано до окончания сезона-2021/22.
За свою карьеру 27-летний форвард провел 35 матчей (22 гола) и выступал в составе Стандарда (120 матчей во всех турнирах, 44 гола), Марселя (78, 33), Челси (77, 25), Боруссии Д (14, 9), Валенсии (23, 3) и Кристал Пэлас (33, 8).