Челси и Бешикташ окончательно согласовали аренду Миши Батшуайи и турецкий клуб официально объявил об этом на своем сайте.

Арендное соглашение нападающего рассчитано до окончания сезона-2021/22.

За свою карьеру 27-летний форвард провел 35 матчей (22 гола) и выступал в составе Стандарда (120 матчей во всех турнирах, 44 гола), Марселя (78, 33), Челси (77, 25), Боруссии Д (14, 9), Валенсии (23, 3) и Кристал Пэлас (33, 8).