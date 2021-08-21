Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Килиан Мбаппе, Getty Images
21 августа 2021, 06:31
Третий тур чемпионата Франции ознаменовался для Пари Сен-Жермен необходимостью совершить визит в гости к Бресту, где коллектив Маурисио Почеттино заставил своих фанатов немного понервничать, даже несмотря два гола в первой половине матча, однако в конечном итоге одержал крупную победу (4:2).
Предлагаем вам обзор матча чемпионата Франции:
Брест — ПСЖ 2:4
Голы: Онора, 42, Мунье, 85 — Эррера, 23, Мбаппе, 36, Гуйе, 73, Ди Мария, 90
Брест: Бизот — Пьер-Габриэль (Дюверн, 86), Шардонне, Брассье, Уронен — Белькебла (Маньетти, 74), Февр, Мбок, Мунье — Онора, Кардона (Ле Дуарон, 74).
ПСЖ: Навас — Хакими, Кимпембе, Керер, Диалло — Эррера, Верратти (Дракслер, 72), Вейналдум, Гуйе — Икарди (Калимуэндо, 86), Мбаппе (Ди Мария, 81).
Предупреждения: Брассье — Верратти, Мбаппе.