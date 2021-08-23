Франция

Новичок команды еще не получал шанса дебютировать.

Один из представителей триумфального состава сборной Италии на чемпионате Европы-2020, голкипер Джанлуиджи Доннарумма, этим летом пополнил состав французского Пари Сен-Жермен на правах свободного агента, однако в трех стартовых турах французской Лиги 1 и матче за Суперкубок Франции оставался либо вне заявки, либо на скамейке запасных.

22-летнему итальянцу будет достаточно сложно составить конкуренцию Кейлору Навасу, однако Доннарумма не спешит отчаиваться, и намерен уже в ближайшем будущем стать безоговорочным первым номером своей команды.

"Перед совершением сделки, ПСЖ вышел на меня и проявил заинтересованность в том, чтобы я играл за этот клуб. Я также хотел присоединиться к этой команде, поэтому конкуренция меня совершенно не пугает. Кейлор — вратарь исключительного уровня, но я здесь для того, чтобы играть.

Конкуренция будет подстегивать нас обоих для того, чтобы становиться лучшим. Она — неотъемлемая часть жизни в больших клубах, поэтому для меня это не стало неожиданностью. Я хочу стать одним из лучших голкиперов мира, но для этого необходимо ежедневно приносить себя в жертву, работая на тренировках и сохраняя при этом скромность.

В ПСЖ сейчас собраны игроки наивысшего качества. Когда мне приходится играть против них на тренировках, это становится настоящей проблемой! Тем не менее, считаю, что мы — отличный коллектив, и вполне можем провести наиболее успешный сезон за всю историю клуба. Меня приняли в парижскую семью, и это уже дорогого стоит", — подытожил итальянский футболист.

Очередной шанс на дебют Доннарумма может получить 29 августа, когда ПСЖ будет играть очередной матч Лиги 1 в гостях у Реймса.