Франция

Форвард Эвертона может присоединится к звездному атакующему коллективу.

Нападающий английского Эвертона Ришарлисон своими выступлениями в составе национальной и олимпийской сборных Бразилии на Копа Америка-2021 и Олимпиаде-2020 в Токио соответственно сумел в очередной привлечь к себе внимание со стороны крупных игроков трансферного рынка.

Французский Пари Сен-Жермен вошел в когорту коллективов, которые теперь будут претендовать на 24-летнего бразильца, трансферная стоимость которого на данный момент оценивается порталом Transfermarkt в 55 млн евро.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, для парижан Ришарлисон — исключительно резервный вариант, на случай если мадридскому Реалу таки удастся уговорить их совершить сделку по переходу в стан "галактикос" Килиана Мбаппе.

Отметим, что в новом сезоне английской Премьер-лиги бразильский нападающий уже отметился голом и голевой передачей, хотя и не проходил полноценного курса подготовки команды в межсезонье.