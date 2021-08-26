Форвард Эвертона может присоединится к звездному атакующему коллективу.
Ришарлисон, Getty Images
26 августа 2021, 10:49
Нападающий английского Эвертона Ришарлисон своими выступлениями в составе национальной и олимпийской сборных Бразилии на Копа Америка-2021 и Олимпиаде-2020 в Токио соответственно сумел в очередной привлечь к себе внимание со стороны крупных игроков трансферного рынка.
Французский Пари Сен-Жермен вошел в когорту коллективов, которые теперь будут претендовать на 24-летнего бразильца, трансферная стоимость которого на данный момент оценивается порталом Transfermarkt в 55 млн евро.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, для парижан Ришарлисон — исключительно резервный вариант, на случай если мадридскому Реалу таки удастся уговорить их совершить сделку по переходу в стан "галактикос" Килиана Мбаппе.
Отметим, что в новом сезоне английской Премьер-лиги бразильский нападающий уже отметился голом и голевой передачей, хотя и не проходил полноценного курса подготовки команды в межсезонье.