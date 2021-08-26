Франция

Лондонскому клубу осталось уладить последние детали сделки.

Согласно информации авторитетного итальянского журналиста Фабрицио Романо, лондонский Тоттенхэм находится в шаге от подписания контракта с опорным полузащитником французского Меца Папе Сарра.

18-летний футболист лишь осенью 2020-го года покинул родной Сенегал, перебравшись во Францию, однако уже за первый сезон сумел провести за Мец 26 матчей, в которых отличился четырьмя забитыми мячами.

При этом, в новом сезоне Лиги 1 за три сыгранных игры на его счету уже есть один голевой пас.

Сообщается, что "шпоры" отдадут за своего новичка 15 млн евро, которые в последствии могут быть увеличены за счет потенциальных "огромных" дополнительных выплат, связанных с отдельными пунктами в его контракте.

Однако, в текущем сезоне Тоттенхэм предпочел оставить футболиста во Франции на правах аренды, поэтому к команде Сарр присоединится уже в следующем футбольном году.