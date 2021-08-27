Ивуарийский защитник Тоттенхэма может вернуться во Францию.
Серж Орье. Фото Getty Images
27 августа 2021, 13:50
Ивуарийский защитник лондонского Тоттенхэма Серж Орье может сменить клуб в летнее трансферное окно, перебравшись в Лигу 1.
Как сообщает издание RMC SPORT, в приобретении защитника заинтересован французский Лилль.
По данным источника, руководство французской команды видит в Орье замену для Зеки Челика, который вскоре может покинуть клуб.
В прошлом сезоне Серж Орье сыграл за Тоттенхэм в 19 матчах АПЛ, в которых отметился двумя голами.