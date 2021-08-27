Франция

Клуб явно не хочет расставаться со своей звездой.

Французский ПСЖ отклонил второе предложение мадридского Реала по покупке Килиана Мбаппе.

"Сливочные" предлагали за футболиста 170 миллионов евро и еще 10 миллионов евро в качестве бонусов.

Как сообщает Get French Football News ссылаясь на Le Parisien, руководство ПСЖ хочет выручить еще больше и ждет нового предложения.

Отметим, что нынешний контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до лета 2022 года и продлевать он его не станет.

Сам же Мбаппе оказывает давление на ПСЖ в связи со своим желанием играть за Реал.

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