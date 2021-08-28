Франция

Форвард российского Зенита может перебраться во французскую Лигу 1.

Французский Лион активно работает над трансферном иранского форварда Сердара Азмуна из российского Зенита.

Президент французского клуба Жан-Мишель Олас рассказал все тонкости переговоров между клубами о потенциальном трансфере, подтвердив заинтересованность Лиона в переходе форварда.

"Азмун – одна из наших целей, но это очень сложный трансфер. У нас еще один-два кандидата, мы находимся в процессе изучения имеющихся вариантов", – сказал Олас в комментарии изданию Foot01

Ожидается, что Лион готов заплатить Зениту за Азмуна около 11 млн евро, в то время как Зенит хочет не меньше 20.

Ранее сообщалось, что Лион принял предложение Бернли по Корне.