Бернли продолжает работу над усилением состава в текущее летнее трансферное окно. 

Как сообщает Sky Sports, Лион принял предложение "бордовых" по французскому футболисту в размере 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Корне провел внушительные 39 матчей за свой клуб, забив четыре гола, и отдав шесть голевых передач.

Напомним, что ранее Лион объявил об аренде защитника лондонского Челси Эмерсона Палмьери.