Французский футболист близок к переезду в АПЛ.
Максвелл Корне, getty images
24 августа 2021, 22:02
Бернли продолжает работу над усилением состава в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает Sky Sports, Лион принял предложение "бордовых" по французскому футболисту в размере 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне Корне провел внушительные 39 матчей за свой клуб, забив четыре гола, и отдав шесть голевых передач.
Напомним, что ранее Лион объявил об аренде защитника лондонского Челси Эмерсона Палмьери.