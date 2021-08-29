Франция

Звездный аргентинец на 66-й минуте заменил Неймара.

В поединке четвертого тура французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен отправился в гости к Реймсу.

На 66-й минуте данного противостояния дебютировал за парижский гранд нападающий Лионель Месси, который в летнее трансферное окно перешел из каталонской Барселоны на правах свободного агента.

34-летний аргентинец вышел на замену вместо Неймара.

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