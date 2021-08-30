Франция

Парижане отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Пари Сен-Жермен в рамках поединка четвертого тура чемпионата Франции отправился в гости к Реймсу и добился победы со счетом 2:0.

Оба гола парижской команды забил нападающий Килиан Мбаппе — сперва ему ассистировал Ди Мария, а после — Хакими.

Лионель Месси появился на поле в середине второго тайма, но результативными действиями не отметился.

Реймс — ПСЖ 0:2

Голы: Мбаппе, 16, 63

Реймс: Райкович — Фоке, Абдельхамид, Фас, Гравийон, Кассама (Локо, 46) — Мунеци, Лопи (ван Берген, 71), Кеббаль (Флип, 75) — Туре (Экитик, 81), Мбуку (Бериша, 46).

ПСЖ: Навас — Хакими, Маркиньос, Керер, Диалло (Кимпембе, 75) — Вейналдум (Эррера, 66), Гуйе, Верратти (Паредес, 75) — Ди Мария (Дракслер, 81), Неймар (Месси, 66), Мбаппе.

Предупреждения: Экитике — Верратти, Диалло, Паредес