Франция

Парижане оставили за собой право выкупа талантливого португальца за 40 миллионов евро.

Пари Сен-Жермен на своем официальном сайте объявил о подписании крайнего защитника Нуну Мендеша, права на которого принадлежат Спортингу.

19-летний португалец перешел в гранд из французской Лиги 1 на правах аренды, которая будет рассчитана до конца нынешнего сезона.

При этом ПСЖ оставил за собой право выкупа футболиста на постоянной основе. По предварительной информации, парижане могут выкупить Нуну Мендеша за 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Нуну Мендеш провел за Спортинг 35 поединков во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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