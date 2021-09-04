Франция

Немецкий защитник поделился эмоциями от трансфера в новый клуб.

Немецкий центральный защитник Жером Боатенг в минувшее трансферное окно завершил свои 10 летние выступления за мюнхенскую Баварию, после чего впервые за долгое время покинул пределы родной страны в поисках нового игрового опыта.

Клубом, который решился подписать 33-летнего футболиста, стал французский Лион, а уже после прибытия во Францию игрок обороны дал свое первое крупное интервью, в котором поделился эмоциями от данного трансфера.

"Период моих выступлений в Баварии был очень долгим и полным приятных эмоций, но уже сейчас я полностью готов к новым вызовам в Лионе. Я часто подчеркивал, что хотел бы серьезных перемен в своей жизни. Этот трансфер — одна из них.

Думаю, что мне бы удалось легко продлить контракт с Баварией, если бы клуб выступил с таким предложением. Однако, его так и не последовало, поэтому я не думал долго над переходом в Лион. Два последних года под руководством Ханси Флика были какой-то фантастикой, так как мы снова сумели победить в Лиге чемпионов. Это был наш шанс на успех, и мы им полностью воспользовались.

К слову, я не до конца понимаю критику в адрес Давида Алабы, после того, как он поцеловал эмблему Реала на презентации. Все знают, что для него означала Бавария, а то, что он сделал — требование ситуации, в который он находился. Тоже самое, если бы у него попросили дать автограф, не более. Плохих намерений у него точно не было, поэтому не надо из-за этого случая так шуметь.

Перед моим переходом в Лион, Франк Рибери написал мне, что этот клуб — лучший во Франции, и что он счастлив за меня. Я также спросил совета у Флика. Всегда делал так раньше и продолжаю сейчас — у нас очень хорошие отношения. В национальной сборной мы с ним выиграли много титулов, а также он сыграл большую роль в моей карьере, так как знает меня с детства.

Ханси сказал, что Лион — классный клуб, который играет в выдающийся европейский футбол, и что будет рад, если этот трансфер произойдет. Он сказал мне, что я должен прийти к решению самостоятельно, и что я должен слушать себя в первую очередь.

Что касается возвращения в состав национальной команды под его руководством, то могу сказать, что и я, и Томас Мюллер, прекрасно знаем, что Флик всегда смотри на уровень игры футболиста. Заслуживаешь играть — играешь. Есть и другие футболисты на мою позицию, они в полном порядке уже сейчас, а мне еще нужно набрать форму. Если удастся провести хороший сезон, то шанс точно будет, но все решает только тренер.

Никогда не думал о завершении карьеры. Минувшее трансферное окно для меня было очень сложным, так как пришлось разговаривать со многими клубами. В такой ситуации особо и нет смысла думать о том, чтобы заканчивать.

Меня сильно разочаровали заявления Ули Хенесса по поводу моего ухода, так как мы привыкли, что люди внутри Баварии всегда нас поддерживают. Понимаю, что меня оценивают немного иначе, чем других игроков, из-за моего опыта, однако мне остается лишь жить с этим. Очевидно, что какие-то обиды все равно бы остались, но мне нет повода винить Баварию в своем уходе. Желаю только всего лучшего этому клубу, который навсегда останется в моем сердце", — подытожил футболист.

Отметим, что Боатенг может дебютировать уже в следующей игре своего нового клуба против Страсбурга, которую Лион проведет на своем поле.