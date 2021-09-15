Франция

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Киевское Динамо и лиссабонская Бенфика были не единственными командами в первый игровой день группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, которым так и не удалось распечатать ворота друг друга. В параллельном идущем поединке во Франции в противостояние между Лиллем и немецким Вольфсбургом дважды вмешивалась система VAR, отменяя голы хозяев поля в ворота игравшего почти полчаса в меньшинстве соперника.

Лилль — Вольфсбург 0:0

Лилль: Грбич — Челик, Жозе Фонте, Ботман, Рейнилдо — Иконе (Лихаджи, 74), Андре, Шека (Онана, 83), Гомес (Языджи, 74) — Давид, Йилмаз.

Вольфсбург: Кастеельс — Мбабу, Лакруа, Брукс, Руссийон (Герхардт, 83) — Гилавоги, Арнольд — Баку, Филипп (Борно, 66), Штеффен — Вегхорст (Нмеча, 66).

Предупреждения: Андре, Иконе — Брукс, Вальдшмидт, Нмеча, Лакруа.

Брукс, 63 (повторное предупреждение).