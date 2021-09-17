Франция

Функционер французского клуба рад тому, что Лионель перешел к парижанам.

Спортивный директор Пари Сен-Жермен Леонардо рассказал о переговорном процессе с Лионелем Месси и его планах до перехода в стан парижан.

"Месси? Не буду скрывать, мы общались, но это произошло в январе. До конца его контракта с Барселоной оставалось менее 6 месяцев. Мы не выходили на контакт с Месси до того времени.

Я думаю, Лео хотел остаться в Барселоне. Честно говоря, он был уверен, что не хочет уходить, и говорил, что желает завершить в карьеру в Барселоне. Но история Месси в Барселоне закончилась, и началась наша. Видеть такого игрока, как Месси, в составе ПСЖ – невероятное чувство", — приводит слова Леонардо Sport.es со ссылкой на Canal Plus.

Напомним, что Лионель Месси мог продолжить карьеру в МЛС — в составе Интер Майами.