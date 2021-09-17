Северная Америка

Футболист предпочел остаться в Европе.

Нападающий французского ПСЖ Лионель Месси в летнее трансферное окно мог перебраться в Интер Майами из МЛС.

Футболисту сделали предложение, однако он решил остаться в Европе. Об этом рассказал Гонсало Игуаин, выступающий за Интер Майами.

"Не хочу быть голословным. Да, Месси делали предложение. Интер Майами очень хотел усилиться Месси этим летом, но он предпочел ПСЖ. Но желание клуба и сейчас есть. Посмотрим, что будет дальше", — заявил Игуаин.

Напомним, что слухи связывали Месси не только с ПСЖ. Футболист интересовал также лондонский Челси и Манчестер Сити.

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