Франция

Сейчас аргентинец, вместе с Неймаром, является наиболее высокооплачиваемым футболистом в клубе.

Переход Лионеля Месси в стан французского Пари Сен-Жермен, очевидно, не мог обойтись без сопутствующих внушительных финансовых условий для игрока.

Однако, сделать его наиболее высокооплачиваемым игроком состава "красно-синих", по крайней мере — в первый год его контракта с клубом, руководство ПСЖ так и не решилось.

Согласно информации французских СМИ, заработная плата аргентинца в этом сезоне будет составлять 30 млн евро, что соответствует выплатам для бразильца Неймара, в то время как Килиан Мбаппе получает "всего" 12 млн евро за сезон.

Уже со следующего сезона зарплата Месси увеличится на 10 млн евро, согласно условиям контракта, и составит 40 млн евро, что позволит ему суммарно заработать 110 млн евро за три года выступлений в составе ПСЖ, при условии, что будет активирована опция продления на один сезон в его изначально двухгодичном контракте.