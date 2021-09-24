Франция

Защитник рассказал о причинах своего перехода во французский коллектив.

Фланговый защитник Эмерсон Палмьери во время летней трансферной кампании перебрался из лондонского Челси во французский Лион на правах арендного соглашения, дабы найти возможность получать игровую практику по ходу текущего сезона.

Во время недавнего общения с итальянской прессой, участник триумфального для сборной Италии чемпионата Европы-2020 рассказал о причинах своего перехода.

"Я решил покинуть Челси, потому что для меня не было места в этой команде. Роберто Манчини сказал мне, что я должен играть, если хочу и дальше быть основным в составе сборной.

Лион предложил интересный проект, и я достаточно быстро дал свое согласие. Два-три дня ушло для принятия этого решения. Сейчас могу сказать, что я действительно доволен своим выбором", — подытожил футболист.

Отметим, что за Лион Эмерсон уже успел сыграть семь матчей в новом сезоне, забив при этом один гол.