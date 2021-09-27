Франция

Юбилей французского вингера испортил Ланс.

В матче восьмого тура французской Лиги 1 Марсель дома оказался слабее Ланса, уступив со счетом 2:3.

Этот поединок стал юбилейным для вингера Марселя Димитри Пайе — 600 в клубной карьере.

В данном противостоянии он отметился двумя забитыми голами, но это не помогло клубу зацепиться за очки.

На счету Пайе 9 игр за Нант, 60 за Вест Хэм, 95 за Лилль, 148 за Сент-Этьен и 258 за Марсель. Отметим, что за "провансальцев" Димитри выступает с 2017 года.

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