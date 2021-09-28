Итальянский голкипер впервые сыграл за новую команду.
Джанлуиджи Доннарумма, Getty images
28 сентября 2021, 22:35
Голкипер Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Доннарумма дебютировал за новую команду.
Футболист вышел в стартовом составе ПСЖ на матч против Манчестер Сити, таким образом впервые сыграв за парижский клуб.
Летом экс-голкипер Милана перебрался во Францию на правах свободного агента, однако дебютировать футболисту удалось лишь сейчас.
Напомним, на нашем сайте доступна текстовая трансляция матча ПСЖ — Манчестер Сити.