Франция

Итальянский голкипер впервые сыграл за новую команду.

Голкипер Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Доннарумма дебютировал за новую команду.

Футболист вышел в стартовом составе ПСЖ на матч против Манчестер Сити, таким образом впервые сыграв за парижский клуб.

Летом экс-голкипер Милана перебрался во Францию на правах свободного агента, однако дебютировать футболисту удалось лишь сейчас.

Напомним, на нашем сайте доступна текстовая трансляция матча ПСЖ — Манчестер Сити.