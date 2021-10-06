Франция

Аргентинский наставник рассказал о состоянии звездных футболистов своей команды.

В начале нового сезона французский Пари Сен-Жермен, хотя и добывает победы как на внутренней, так и на международной аренах, однако играет в не настолько уверенном стиле, как того хотели бы увидеть поклонники клуба, с учетом активной трансферной кампании в минувшее межсезонье.

В адрес наставника "красно-синих" Маурисио Почеттино довольно часто можно услышать критические высказывания, однако он все равно продолжает верить в успешное будущее для своего коллектива.

"Возможно, современная реальность Серхио Рамоса, Месси или Неймара отличается от таковой в 2014 году. Эти футболисты — великие чемпионы, но им нужно привыкнуть жить сегодняшним днем. Мы все знаем, что они были лучшими в свое время, однако они не должны понижать планку.

Если они смогут удержать себя в оптимальных кондициях, то мы сможем добиваться каких-угодно положительных результатов, а уже потом начнется борьба за то, чтобы усилить лучшие качества каждого из игроков. Таков процесс построения команды — постоянно необходимо что-то корректировать.

Что касается Мбаппе, то я всегда видел форму, при которой он работает на тренировках внутри команд. Он — большой профессионал, умный и достаточно зрелый, несмотря на свой возраст. Килиан полностью спокоен даже в самых тяжелых ситуациях. Я считаю, что он и есть настоящим и будущим футбола.

По поводу Месси могу сказать, что Лео — фигура мирового масштаба. Вероятно, лучший игрок своего времени. Получить его в свою команду было для меня подарком всей жизни. Его ухода из Барселоны никто не мог ожидать, даже он сам. Президент ПСЖ и Леонардо, а также весь персонал клуба, проделали огромную работу для того, чтобы заключить с ним контракт.

Мне нравится его естественность и чувство долга перед болельщиками, которых он старается не разочаровать.

Неймар также является высококлассным футболистом. У него прекрасные отношения со всеми и большое сердце. В разговорах тет-а-тет, он — чувствительный собеседник, любит со всеми обниматься и постоянно вступает в диалог. При этом, и как футболист, Неймар является игроком потрясающего уровня.

Мне нравится, когда тройка Неймар – Месси – Мбаппе играют вместе. Они всегда ищут спонтанные решения, так как это и есть их естественный стиль игры. Они открыты друг перед другом, и только так можно установить доверительные отношения между футболистами. Мне тоже есть чему у них поучиться, ведь тренер должен тоже соответствовать своим футболистам. У нас в команде достаточно громких имен, но побеждаем или проигрываем мы только как единое целое", — подытожил аргентинский наставник.

Отметим, что ПСЖ ушел на зимнюю паузу с 24 набранными очками в активе, после девяти сыгранных матчей, опережая идущий вторым Ланс на шесть пунктов.