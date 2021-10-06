Франция

Футболист может остаться в парижском гранде.

Мать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, Файза Ламари заявила, что ее сын ведет переговоры с руководством парижан о продлении контракта.

"В понедельник вечером у меня была встреча с Леонардо. Да, мы ведем переговоры по новому контракту. Я не знаю, добьемся ли мы результата, но точно могу сказать одно — мой сын сделает все, ради победы в Лиге чемпионов",- приводит слова Ламари The Athletic.

Интересно, что еще совсем недавно сам Мбаппе заявлял, что просил руководство Пари Сен-Жермен отпустить его в Реал.

Ранее, Флорентино Перес заявлял, что подпишет футболиста в Реал уже этой зимой.