Испания

Президент Реала определился со сроками подписания француза.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес намерен подписать контракт с Килианом Мбаппе уже этой зимой.

В летнее трансферное окно "сливочные" уже пытались подписать 22-летнего футболиста, однако руководство Пари Сен-Жермен было непоколебимым, отклонив предложение в 200 млн евро.

"Надеюсь, до 1 января мы все уладим",- так высказался Перес о потенциальном трансфере.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 11 игр за ПСЖ во всех турнирах, в которых сумел отличиться 4 голами, отдав при этом 7 голевых передач.

Свой следующий матч ПСЖ сыграет против Анже 15 октября.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.