Франция

Парижский гранд не захотел отпускать французского форварда, контракт которого истекает летом 2022 года.

Нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе в летнее трансферное окно мог перебраться в мадридский Реал, однако в конечном итоге звездный форвард остался в столице Франции. 22-летний француз признался, что заявлял руководству парижского гранда о желании сменить клубную прописку в минувшее межсезонье, однако реакции никакой не последовало.

"Я попросил ПСЖ отпустить меня. С того момента я не хотел продлевать контракт, но хотел, чтобы клуб получил деньги и нашел мне качественную замену".

"В течение четырех лет, которые я провел в ПСЖ, я был счастлив и остаюсь таковым до сих пор. О своем желании уйти я объявил ПСЖ достаточно рано, чтобы клуб отреагировал. Я хотел, чтобы мы двое извлекли выгоду и в конечном итоге пожали друг другу руки, чтобы заключить выгодную сделку. Но они этого сделали. Несмотря на это, я проявил уважение и сказал: "Если вы не хотите, чтобы я ушел, то я останусь".

"Люди говорили, что я отклонил шесть или семь предложений о продлении контракта и отказываюсь вообще разговаривать со спортивным директором Леонардо, но это совсем не так. Руководство мне сообщило, что теперь я буду вести диалог только с президентом клуба. Единственное, что мне не понравилось, когда мне сказали "он приедет в последнюю неделю августа", хотя еще в конце июля я сообщил о своем желании уйти", — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, что контракт Килиана Мбаппе с ПСЖ рассчитан до конца текущего сезона, после чего футболист покинет клуб на правах свободного агента, если, конечно, стороны не договорятся в вопросе подписания нового соглашения.

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