Франция

Испанец продолжает восстановление после травмы.

Защитник Пари Сен-Жермен Серхио Рамос продолжает восстановление после травмы, полученной в конце прошлого сезона.

Футболист продолжает заниматься индивидуально, а возвращение защитника к полноценным тренировкам планируется не ранее, чем через 10 дней, сообщает официальный сайт ПСЖ.

Напомним, 35-летний Рамос перебрался в команду Маурисио Почеттино в летнее трансферное окно на правах свободного агента из мадридского Реала, однако до сих пор не сумел дебютировать за новый клуб.

Таким образом, ближайший матч Лиги 1 против Анже испанец также наверняка пропустит.