Испанец продолжает восстановление после травмы.
Серхио Рамос, Фото: ПСЖ
14 октября 2021, 18:41
Защитник Пари Сен-Жермен Серхио Рамос продолжает восстановление после травмы, полученной в конце прошлого сезона.
Футболист продолжает заниматься индивидуально, а возвращение защитника к полноценным тренировкам планируется не ранее, чем через 10 дней, сообщает официальный сайт ПСЖ.
Напомним, 35-летний Рамос перебрался в команду Маурисио Почеттино в летнее трансферное окно на правах свободного агента из мадридского Реала, однако до сих пор не сумел дебютировать за новый клуб.
Таким образом, ближайший матч Лиги 1 против Анже испанец также наверняка пропустит.