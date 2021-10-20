Парижский клуб не оставляет попыток удержать футболиста в своем составе.
килиан мбаппе, getty images
20 октября 2021, 18:26
Сага с продлением контракта Килианом Мбаппе с ПСЖ продолжает набирать обороты.
Боссы Пари Сен-Жермен намерены предложить краткосрочный контракт футболисту, с гарантией последующего трансфера, сообщает журналист Абделла Булма.
Леонардо, который находится в непрерывном контакте с окружением 22-летнего француза, надеется подписать краткосрочный контракт с Мбаппе, где будет закреплена гарантия трансфера футболиста через год. Парижане не намерены терять своего футболиста бесплатно.
Напомним, действующий контракт Мбаппе с вице-чемпионом Франции рассчитан до лета 2022 года.
Ранее экс-президент каталонской Барселоны заявил, что форвард ПСЖ мог в свое время оказаться в составе "блаугранас".