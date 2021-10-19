Испания

Каталонцы отказались от возможности подписать нынешнего форварда ПСЖ.

Бывший президент Барселоны Хосеп Бартомеу рассказал, что клуб упустил возможность подписать Килиана Мбаппе в 2017 году.

Барселона находилась в поисках нападающего после ухода Неймара и могла подписать Мбаппе, который тогда выступал за Монако. Однако вместо этого каталонцы решили приобрести Усмана Дембеле, заплатив за него около 135 млн евро.

"Соглашение с Мбаппе уже лежало на столе, но тренеры предпочли Дембеле, потому что они хотели игрока, который будет играть по всей ширине поля", – заявил Бартомеу в интервью ESport3.

Спустя год Мбаппе присоединился к ПСЖ, где стал игроком топ-уровня и одним из самых желанных футболистов на трансферном рынке, а Дембеле пока так и не смог проявить себя в составе "сине-гранатовых" в полной мере из-за постоянных травм.

Ранее сообщалось, что Барселона готова подать в суд на Бартомеу.