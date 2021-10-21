Франция

Кормье встал на защиту своего подопечного, сославшись на зависть от Матье.

Адвокат Карима Бензема Сильвен Кормье прокомментировал суд между футболистом Реала и вингером Олимпиакоса Матье Вальбуэна.

"Моего клиента нет здесь, потому что позавчера он был в Украине. Сейчас он готовится к игре в Барселоне. Это не условия, при которых вы посещаете трехдневное судовое заседание.

Если бы суд счел наше оправдание недействительным, он бы сказал нам, но это не так. Дилемма заключалась в том, что, если бы мы попросили отсрочку, это бы перенесло судебное разбирательство в греческий календарь, и этого никто не хотел, даже суд, который анализирует дело, начатое 6 лет назад".

"Наша точка зрения проста. Мы переоцениваем определенные фразы, которые наш клиент мог бы сказать другу по телефону. Все, что он хотел сделать, это просто защитить своего товарища по команде, полностью осмотрительно предложить помощь, не имея возможности представить, что из этого выйдет.

Мы видели, как прокурор хорошо проинструктировал Вальбуэна, который повторял, как робот, те же фразы. Честно говоря, приходить и говорить, что он хотел бы получить от Бензема финансовую компенсацию, — это смешно.

Мистер Вальбуэна говорит с негодованием. Его расчет прост: "Меня исключили из команды, я больше не вернулся в сборную Франции, с точки зрения футбола меня не выбрали, а Карим Бензема, напротив, находится на вершине мирового футбола". Это разновидность ревности", — сказал Кормье.

Напомним, ситуация между футболистами произошла в 2015 году. По версии Вальбуэна, Бензема в роли посредника предлагал ему отправить деньги злоумышленникам, у которых, по всей видимости, была видеозапись интимного характера. К этой записи непосредственное причастие имел футболист Олимпиакоса.

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