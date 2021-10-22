Франция

Испанский центрбек продолжает восстанавливаться от травмы.

Центральный защитник Серхио Рамос перешел в ПСЖ из мадридского Реала в летнее трансферное окно, однако опытному испанцу по-прежнему не удалось совершить дебют за парижский гранд из-за травмы икроножной мышцы.

Как сообщает Le Parisien, 35-летний испанец тренируется по индивидуальной программе, а в начале следующей недели ожидается, что он присоединится к занятиям в общей группе.

По информации источника, боссы ПСЖ надеются, что Серхио Рамос вернется на футбольное поле уже в ноябре и совершит дебют за новый клуб.

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