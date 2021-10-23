Франция

Футболист получил повреждение на одной из тренировок команды.

Пари Сен-Жермен продолжает подготовку к воскресному матчу Лиги 1 против Марселя.

Согласно отчету медицинской службы парижского клуба, ближайшие игры команды пропустит аргентинский хавбек ПСЖ Леандро Паредес. Футболист повредил четырехглавую мышцу бедра на одной из тренировок, в следствии чего вернется к тренировкам с командой лишь по завершению перерыва на матчи сборных.

Что касается Серхио Рамоса, то футболист продолжает заниматься по индивидуальной программе. Медицинский штаб ПСЖ продолжает наблюдать за прогрессом испанского защитника, а спустя 3-4 дня уже будет принято решение относительно дебюта Рамоса за клуб.

Также на неделю из тренировочного процесса выпал третий вратарь парижан Серхио Рико. Футболист на тренировке вывихнул большой палец левой руки, из-за чего будет недоступен ближайшие 7 дней.

Ближайший матч Лиги 1 ПСЖ проведет на выезде против Марселя.

Поединок состоится в воскресение, 24 октября в 21:45 по киевскому времени.